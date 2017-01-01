Порошенко присвоїв закатованому в Криму Аметову звання Героя України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Решат Аметов

Група невідомих в окупованому Росією Криму викрала Аметова на очах у десятків людей, а через два тижні його було знайдено закатованим

Президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння звання Героя України кримськотатарському активісту Решату Аметову. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

«Він пішов з життя в 39 років. Решат Аметов сміливо виходив на акції протесту проти «зелених чоловічків». Він мав намір піти добровольцем до українського війська захищати територіальну цілісність України. Група невідомих в окупованому Росією Криму викрала його на очах у десятків людей та перед телекамерами. Через два тижні його було знайдено закатованим. Лише думка про останні хвилини Решата викликає жах і біль. А його сміливість – велику повагу», – зазначив він.

Решат Аметов з дітьми

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

На материковій частині України, в анексованому Криму, а також у багатьох країнах світу 18 травня заплановані заходи, присвячені пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 1944 року. Цього дня згадують трагічні події 1944 року, коли корінний народ Криму вислали за межі півострова. Загалом було депортовано понад 200 тисяч людей.