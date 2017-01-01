Порошенко: вибори під російськими дулами і солдатнею є неприйнятними

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Петро Порошенко

Спочатку безпекова частина «Мінська», а потім вибори, вважає президент

Президент України Петро Порошенко вкотре висловився за реалізацію політичних пунктів Мінських угод лише після виконання після «безпекової частини». Про це він заявив під час робочої поїздки в Івано-Франківську область, повідомляє прес-служба президента.

«Вибори під російськими дулами і з їхньою (російською – ред.) солдатнею навколо виборчих дільниць є абсолютно неприйнятними і неможливими діями», - заявив Порошенко.

Також він додав, що таку ж позицію поділяють і партнери України, про що вони заявили під час «спонтанної дискусії, яка виникла останніми днями».

«З цією ж позицією Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на наступному тижні поїде на зустріч міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки», - додав Порошенко.

Як повідомляв «Главком», сьогодні президент України взяв участь у відкритті новозбудованого корпусу Галицької центральної районної лікарні у місті Галич Івано-Франківської області. Медзаклад будували майже 40 років.