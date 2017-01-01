Порошенко проти вилучення з Трудового кодексу антидискримінаційних норм

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Петро Порошенко

Порошенко не допустить ревізії зобов'язань України для отримання безвізового режиму

Президент України Петро Порошенко не допустить ревізії зобов'язань України, які треба було реалізувати для отримання безвізового режиму. Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.

«Президент не допустить ревізії зобов'язань України, які ми реалізували для отримання безвізового режиму. Рішення парламентського комітету вилучити з проекту нового Трудового кодексу так звані антидискримінаційні норми глава держави вважає помилковим і навіть провокативним», - написав Цеголко.

Він повідомив, що Порошенко запевнив наших партнерів дипломатичними каналами, що така позиція комітету не знайде підтримки ні у Верховній Раді, ані тим більше з боку президента. «Україна виконувала, виконує і буде виконувати всі свої зобов'язання», - передав Цеголко слова Порошенка.