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    Порошенко сьогодні поїде на Мюнхенську конференцію

    • Сьогодні, 08:59
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    <p><i><span>Петро Порошенко<o:p></o:p></span></i></p>

    Петро Порошенко

    У рамках конференції президент України проведе низку двосторонніх зустрічей з керівництвом іноземних держав та міжнародних організацій

    Президент України Петро Порошенко 17-18 лютого перебуватиме з робочим візитом у Німеччині, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки і планує зустрітися з віце-президентом США Майком Пенсом, Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом та іншими, передає прес-служба Адміністрації президента.

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    «17-18 лютого 2017 року Президент України Петро Порошенко перебуватиме з робочим візитом у Федеративній Республіці Німеччина для участі у 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки», - йдеться у повідомленні.

    Глава держави, як зазначається, візьме участь у дебатах на тему «Майбутнє Заходу: падіння чи повернення?»

    У рамках конференції президент України проведе низку двосторонніх зустрічей з керівництвом іноземних держав та міжнародних організацій.

    «Зокрема, заплановані зустрічі з Президентом Польщі А.Дудою, Віце-Президентом США М.Пенсом, Генеральним секретарем НАТО Й.Столтенбергом», - сказано у повідомленні.

     

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