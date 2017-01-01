  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Кличко візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки

    • Сьогодні, 13:33
    • Розсилка

    Мер Києва візьме участь в першому на Мюнхенській конференції українському ланчі

    Київський міський голова Віталій Кличко візьме участь у відкритті і роботі Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка відбудеться 17-19 лютого.

    Читайте також

    Під час конференції запланована низка двосторонніх зустрічей Віталія Кличка з провідними представниками політичних та ділових кіл, участь в дискусіях конференції.

    Окрім того, мер Києва візьме участь в першому на Мюнхенській конференції українському ланчі, який відбудеться на запрошення Ялтинської Європейської Стратегії. Під час заходу, тема якого «Безпека України у мінливому світовому порядку», відбудеться панельна дискусія з генералом армії США Девідом Х. Петреусом, директором Центрального розвідувального управління (2011-2012), та Андерсом Фог Расмуссеном, прем’єр-міністром Данії (2001-2009), Генеральним секретарем НАТО (2009-2014). 

    У доповіді Мюнхенської конференції з питань безпеки, представленій перед її відкриттям головою заходу Вольфгангом Ішингером, ідеться зокрема про те, що для українців та решти Європи 2017 рік – з майбутніми виборами в основних європейських країнах і з новою адміністрацією США – стане роком критичним.

    Цього року в числі учасників Мюнхенської конференції - понад 30 очільників держав та урядів.

    Читайте також
    Віталій Кличко Німеччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ