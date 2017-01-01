Порошенко сподівається на плідну співпрацю з адміністрацією Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами президента, в існуючій ситуації НАТО є єдиним механізмом із підтримання безпеки

Президент Петро Порошенко зазначив, що Україна сподівається на продовження ефективної співпраці з новою Адміністрацією Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Ми сподіваємось на продовження ефективної кооперації між Україною та США, підтримку трансатлантичної єдності», - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання іноземних ЗМІ щодо очікувань від нової Адміністрації США.

Президент ще раз наголосив, що незаконною анексією Криму та агресією на сході України Росія порушила поствоєнну глобальну систему безпеки, яка базувалась на системі Ради безпеки ООН.

За його словами, в існуючій ситуації НАТО є єдиним механізмом із підтримання безпеки.

«Продуктивна співпраця, включаючи співробітництво в безпековій та оборонній сфері, є надзвичайно важливими для України та глобальної безпеки», - зазначив глава держави.

Нагадаємо, вже екс-президент Обама покинув овальний кабінет у Білому домі.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.

Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут.