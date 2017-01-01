Порошенко утворив нову військово-повітряну зону «Схід»

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Військово-повітряна зона

Повітряний простір над територією окремих районів Донецької та Луганської областей у межах військово-повітряної зони «Схід» належить до зони відповідальності повітряного командування «Схід»

Президент України Петро Порошенко вніс зміни до військово-адміністративного поділу території України, утворивши нову військово-повітряну зону «Схід». Про це йдеться у відповідному указі глави держави.

До цього часу були військово-повітряні зони «Захід», «Центр» та «Південь».

Указом встановлені межі зони «Схід».

Військово-повітряна зона «Схід» є зоною відповідальності повітряного командування «Схід».

«Повітряний простір над територією окремих районів Донецької та Луганської областей у межах військово-повітряної зони «Схід» належить до зони відповідальності повітряного командування «Схід» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», постановами Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 252-VIII «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування» та від 17 березня 2015 року № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями», - йдеться, зокрема, в указі президента.