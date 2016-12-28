До Збройних сил служити за контрактом торік прийшло 69 тис. військовослужбовців

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У Міністерстві оборони сподіваються, що цьогоріч потік бажаючих служити за контрактом у ЗСУ не зменшиться

За 2016 рік 69 тисяч військовослужбовців підписали контракт із українськими Збройними силами.

Про це під час брифінгу у вівторок повідомила речник Міністерства оборони полковник Оксана Гаврилюк.

«У 2016 році контракт з українським військом уклало 69 тисяч військовослужбовців, із яких 7,5 тисячі це офіцери. Цього року Міністерство оборони України і надалі проводитиме необхідну роботу, щоб притік громадян на військову службу за контрактом не зменшувався. При цьому наголос, звісно, робитиметься на якості відбору кандидатів», – сказала вона.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли, за яких умов офіцерів запасу відправлятимуть до АТО.

Раніше Порошенко схвалив нові правила служби в армії за контрактом.

Також у Міноборони розповіли, коли звільнятимуть військових, які служать за «безстроковими» контрактами.

Як відомо, сьогодні Муженко прибув до офісу НАТО, щоб розповісти про ситуацію на Донбасі.

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