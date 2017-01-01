Порошенко в Мюнхені попередив: Путін хоче змінити карту Європи

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Петро Порошенко

Апетити Путіна не обмежаться лише Україною, переконаний Порошенко

Президент України Петро Порошенко вважає, що агресивна політика Російської Федерація спрямована не лише проти України, хоча знищення України є однією з його задач. Про це Порошенко заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції.

«Путін ненавидить Україну глибоко та щиро. Він заперечує, що є українська нація, я знаю це особисто. Він вважає українців частиною Росії. І він хоче змінити карту Європи», - заявив президент України.

«Але було би помилкою вважати, що апетити Путіна обмежаться лише Україною», - наголосив він.

Порошенко розповів про слова Путіна на церемонії вручення премії Російського географічного співтовариства, де він пожартував, що «кордони Росії не закінчуються ніде».

«Є лише один час і одне місце, де можливо відмовитися від російського реваншизму. Час – це зараз. Місце – це Україна», - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко наголосив, що пом’якшення санкцій проти РФ неприпустиме до повної деокупації України.