Порошенко бере участь у дискусії на Мюнхенській конференції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мюнхенська безпекова конференція

Триває дискусія «Майбутнє Заходу: «Занепад чи піднесення?»

У Мюнхені в рамках щорічної безпекової конференції відбувається дискусія «Майбутнє Заходу: «Занепад чи піднесення?».

Учасники дискусії: президент України Петро Порошенко, президент Польщі Анджей Дуда, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, держсекретар із закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон, сенатор США Джон Маккейн, співак Боно.

Як повідомлялося, очікується, що в рамках конференції президент України Петро Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав та міжнародних організацій. Зокрема заплановані його зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, віце-президентом США Пенсом, генсеком НАТО Столтенбергом.