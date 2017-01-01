Порошенко в Мюнхені розповів про жахливі наслідки вечірнього обстрілу Авдіївки

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Багатоповерхівка в Авдіївці

Снаряд сепаратистів влучив в багатоповерховий будинок в Авдіївці, 20 поранених, повідомив Петро Порошенко

Бойовики обстріляли житлові масиви Авдіївки та влучили у багатоповерховий будинок, 20 осіб дістали поранення. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час дискусії на тему: «Майбутнє Заходу: занепад чи піднесення», яка відбулась в рамках 53-ї Міжнародної конференції з питань безпеки у Мюнхені.

«Дестабілізація – це жахливо. Сидячи тут, 20 хвилин тому, я отримав підтвердження, що снаряд сепаратистів влучив в багатоповерховий будинок, 20 поранених», - заявив він.

«Що вони забули на українській землі? Навіщо вони починають обстрілювати з артилерії житлові масиви? Відповідь одна – вони хотіли б, щоб Україна входила до складу «російської імперії», а ми ніколи цього не підтримаємо, тому що ми віримо не лише в ЄС, але і в європейську єдність та солідарність», - додав президент.

Як повідомлялося, Порошенко під час виступу заявив, що агресивна політика Російської Федерація спрямована не лише проти України, хоча знищення України є однією з його задач