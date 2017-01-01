Порошенко відзначив державними нагородами 12 бійців Нацгвардії

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Президент України Петро Порошенко нагородив військовослужбовців Національної гвардії

Нагороди військовим Порошенко вручив під час візиту до навчального центру Нацгвардії

Президент України Петро Порошенко відзначив державними нагородами 12 військовослужбовців Національної гвардії України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Як зазначається, нагороди військовим Порошенко вручив під час візиту до навчального центру Національної гвардії України з нагоди 3-ї річниці її створення.

За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, зразкове виконання військового обов’язку орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджено генерал-лейтенанта Миколу Балана.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня відзначено полковника Олега Підлубного.

Орден «За мужність» ІІІ ступеня Президент вручив майору Володимиру Лисюку, полковнику Олегу Савичу та капітану Олександру Соловянчику.

Орденом Данила Галицького відзначено полковника Руслана Счастного.

Медаль «За військову службу Україні» з рук Глави держави отримали підполковник Олександр Денисюк, полковник Руслан Козенков, капітан Андрій Савченко та старший лейтенант Артур Ященко.

Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено старшого солдата Василя Тинкалюка та прапорщика Сергія Шумила.

Перший заступник командира – начальник штабу 2-го батальйону оперативного призначення військової частини 3018 Нацгвардії майор Володимир Лисюк у серпні 2014 року брав активну участь у виконанні службово-бойових завдань у зоні проведення АТО. Під час бойових дій біля міста Комсомольськ Донецької області розвідувальною групою під керівництвом майора було захоплено в полон диверсійно-розвідувальну групу противника, що дало можливість отримати цінну інформацію про розташування сил та засобів сепаратистів та поблизу Іловайська.

Після передислокації в район села Староласпа група під керівництвом майора Лисюка здійснювала розвідувальні рейди, а також забезпечення охорони групи інженерів, яка повинна була підірвати міст поблизу села з метою зупинення просування противника через річку Кальміус. Під час мінування моста терористи застосували крупнокаліберну артилерію. Завдяки вмілим і хоробрим діям розвідувальної групи та особисто Володимира Лисюка вдалося вивести з-під обстрілу військовослужбовців Нацгвардії.

Полковник Олег Савич, заступник командира військової частини 3002 з громадської безпеки Західного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії України виконував службово-бойові завдання у зоні АТО протягом 2014-2016 років, зокрема і в районі міста Дебальцеве Донецької області. За час перебування у зоні АТО полковник Савич виконав 56 бойових завдань з несення служби на блокпостах.

Капітан Олександр Соловянчик, інструктор сектору підготовки снайперів секції спеціальної підготовки окремого загону спеціального призначення Північного Київського територіального управління Нацгвардії, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, під час виконання бойового завдання поблизу міста Іловайськ у складі розвідувальної групи потрапив під обстріл сепаратистів. Під час бойового зіткнення було захоплено в полон розвідувальну групу противника. Захоплена група була передана до штабу АТО у Маріуполі, що надало можливість отримати цінну інформацію про розташування сил і засобів терористів поблизу Іловайська.

Група під командуванням заступника командира військової частини 3066 по роботі з особовим складом Північного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії полковника Руслана Козенкова виконувала службово-бойові завдання щодо недопущення прориву терористичних угруповань та диверсійно-розвідувальних груп сепаратистів у районі сектору «М» з червня по 22 серпня 2014 року. Полковник уміло та рішуче здійснював керування особовим складом при різких змінах оперативної обстановки з метою недопущення поранення та загибелі військовослужбовців і втрати військової техніки. Руслан Козенков також керував діями особового складу із фортифікаційного та інженерного обладнання рубежів оборони і прийнятих під охорону блокпостів. За період служби в зоні проведення АТО полковником Козенковим було затримано більше 10 осіб та недопущено проїзд на територію, підконтрольну бойовикам, транспорту з медикаментами, обмундируванням, грошима для підтримки сепаратистів.

Перший заступник командира, начальник штабу окремого загону спеціального призначення Південного територіального управління Нацгвардії капітан Андрій Савченко протягом червня-серпня 2016 року брав участь у виконанні службово-бойових завдань у зоні АТО, де виявив мужність, сміливість, професіоналізм, витримку та патріотизм. Виконував найскладніші завдання, пов’язані з ризиком для життя. Разом із співробітниками Служби безпеки України брав участь у затриманні особливо небезпечних посібників терористів. Зразково виконував бойові завдання служби в спеціальних операціях по зачистці Широкиного, Чермалика, Гранітного Донецької області.