Порошенко вимагає терміново розслідувати обстріл польського консульства

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Обстріляна будівля консульства Польщі в Луцьку

Петро Порошенко засудив обстріл Генерального консульства Польщі у Луцьку

Президент України Петро Порошенко засудив обстріл Генерального консульства Польщі у Луцьку. Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

«Президент рішуче засудив обстріл Генерального консульства Польщі у Луцьку», – написав він.

Цеголко повідомив, що Порошенко доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування цього інциденту і встановлення винних.

Як повідомлялося, сьогодні вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено з гранатомета. На щастя, ніхто не постраждав.

Міністерство закордонних справ Польщі у середу, 29 березня, викликає на розмову посла України в Польщі Андрія Дещицю у зв'язку з обстрілом з гранатомета Генерального консульства РП у Луцьку.

Глава МЗС України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генконсульства Польщі.