Бойовики обстріляли Авдіївку з танків

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Зруйновані будинки в Авдіївці

Є влучення в багатоповерховий будинок

Російсько-терористичні війська знову обстріляли Авдіївку, що знаходиться на лінії розмежування в Донецькій області. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Рашисти щойно знову обстріляли #Авдіївку. По місту прилетіло близько 20 снарядів. За попередньою інформацією, стріляли із танків», - написав він.

Станом на цей час є повідомлення про влучення снаряду у квартиру на п’ятому поверсі будинку по вулиці Гагаріна. «Туди зараз виїхали працівники оперативного штабу і ДСНС. Інформація уточнюється», - повідомив Жебрівський.

Пізніше він додав, що у квартирі на 5-му поверсі, куди влучив російський снаряд, ніхто зараз не проживав. «Уточнюємо інформацію про інші наслідки обстрілу Авдіївки», - сказав він.

Як повідомлялося, сьогодні вранці бойовики обстріляли позиції Збройних Сил України під Авдіївкою з танків та мінометів.