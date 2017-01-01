Порошенко висловив співчуття загиблим під час теракту у Лондоні

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«Україна продовжує разом з Великою Британією боротися з тероризмом»

Президент Петро Порошенко висловив співчуття родичам жертв та постраждалих внаслідок кривавого теракту, який стався напередодні пізно ввечері у Лондоні. «Жахливий теракт у Лондоні. Сумуємо у ці важкі хвилини разом з усією Великою Британією», - написав глава держави у Twitter.

Водночас слова співчуття висловив і глава українського МЗС Павло Клімкін. «Шокований малодушною атакую на Лондон. Я подумки перебуваю з жертвами та їхніми родичами. Україна продовжує разом з Великою Британією боротися з тероризмом», - зазначив він.

Як повідомляв «Главком», у суботу пізно ввечері у столиці Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус в’їхав в натовп перехожих.

Після цього чергова надзвичайна подія сталася на ринку Боро - найвідомішого ринку британської столиці. Саме тут свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем. В цьому районі розташовується багато пабів та ресторанів.

Третій випадок зафіксовано в районі Воксхолл, приблизно за 3 кілометри на північний захід від Лондонського мосту, але поліція не розглядає цей епізод як теракт.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей спочатку заявляла, що нічні події в Лондоні, можливо, були «актом тероризму». Згодом в поліції підтвердили, що напади на Лондонському мосту та на ринку Боро були терактами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки готові надати допомогу Великобританії.

Наразі відомо про шістьох загиблих. За останньою інформацією, до лікарень Лондона госпіталізували 48 постраждалих. Поліція вбила трьох нападників. Тим часом ЗМІ повідомляли про п'ятьох терористів.