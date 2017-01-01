Серію нападів у Лондоні кваліфікували як теракт
- Сьогодні, 04:06
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Терактами визнали наїзд фургона на перехожих на Лондонському мосту і напад з ножем на відвідувачів ринку в столичному районі Боро
Британська поліція назвала два з трьох інцидентів, що сталися напередодні в Лондоні, терактами.
Про це йдеться в повідомленні поліції Twitter.
Зокрема, терактами визнали наїзд фургона на пішоходів на Лондонському мосту і напад з ножем на відвідувачів ринку в столичному районі Боро.
У той же час, у поліції повідомили, що інцидент в Воксхолле не пов'язаний з подіями на Лондонському мосту і на ринку в Боро.
The incident at #Vauxhall is a stabbing and is not connect to the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 июня 2017 г.
Президент США Дональд Трамп Twitter заявив, що Сполучені Штати Америки готові надати допомогу Великобританії в зв'язку з терактами в Лондоні.
«США зроблять все можливе, щоб допомогти Лондону і Сполученому королівству. Ми з вами! Бережи вас Господь!», - написав Трамп.
Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2017 г.
Як повідомляв «Главком», в ніч на 4 червня у столиці Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус в’їхав в натовп перехожих. ЗМІ повідомляли, що постраждали щонайменше п'ять-шість людей.
Після цього чергова надзвичайна подія сталася на ринку Боро - найвідомішого ринку британської столиці. Саме тут свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем. В цьому районі розташовується багато пабів та ресторанів.
Третій випадок зафіксовано в районі Воксхолл, приблизно за 3 кілометри на північний захід від Лондонського мосту, але подробиць поки що немає.
Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей спочатку заявляла, що нічні події в Лондоні, можливо, були «актом тероризму».
За попередніми даними, загинула щонайменше одна людина, близько 15 осіб поранено.