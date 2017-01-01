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    Серію нападів у Лондоні кваліфікували як теракт

    • Сьогодні, 04:06
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    Жертва теракту у Лондоні
    Фото: The Sun
    Жертва теракту у Лондоні

    Терактами визнали наїзд фургона на перехожих на Лондонському мосту і напад з ножем на відвідувачів ринку в столичному районі Боро

    Британська поліція назвала два з трьох інцидентів, що сталися напередодні в Лондоні, терактами.

    Про це йдеться в повідомленні поліції Twitter.

    Зокрема, терактами визнали наїзд фургона на пішоходів на Лондонському мосту і напад з ножем на відвідувачів ринку в столичному районі Боро.

    У той же час, у поліції повідомили, що інцидент в Воксхолле не пов'язаний з подіями на Лондонському мосту і на ринку в Боро.

    Президент США Дональд Трамп Twitter заявив, що Сполучені Штати Америки готові надати допомогу Великобританії в зв'язку з терактами в Лондоні.

    «США зроблять все можливе, щоб допомогти Лондону і Сполученому королівству. Ми з вами! Бережи вас Господь!», - написав Трамп.

    Як повідомляв «Главком», в ніч на 4 червня у столиці Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус в’їхав в натовп перехожих. ЗМІ повідомляли, що постраждали щонайменше п'ять-шість людей.

    Після цього чергова надзвичайна подія сталася на ринку Боро - найвідомішого ринку британської столиці. Саме тут свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем. В цьому районі розташовується багато пабів та ресторанів.

    Третій випадок зафіксовано в районі Воксхолл, приблизно за 3 кілометри на північний захід від Лондонського мосту, але подробиць поки що немає.

    Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей спочатку заявляла, що нічні події в Лондоні, можливо, були «актом тероризму».

    За попередніми даними, загинула щонайменше одна людина, близько 15 осіб поранено.

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