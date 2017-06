Серію нападів у Лондоні кваліфікували як теракт

Терактами визнали наїзд фургона на перехожих на Лондонському мосту і напад з ножем на відвідувачів ринку в столичному районі Боро

Британська поліція назвала два з трьох інцидентів, що сталися напередодні в Лондоні, терактами.

Про це йдеться в повідомленні поліції Twitter.

Зокрема, терактами визнали наїзд фургона на пішоходів на Лондонському мосту і напад з ножем на відвідувачів ринку в столичному районі Боро.

У той же час, у поліції повідомили, що інцидент в Воксхолле не пов'язаний з подіями на Лондонському мосту і на ринку в Боро.

The incident at #Vauxhall is a stabbing and is not connect to the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket

Президент США Дональд Трамп Twitter заявив, що Сполучені Штати Америки готові надати допомогу Великобританії в зв'язку з терактами в Лондоні.

«США зроблять все можливе, щоб допомогти Лондону і Сполученому королівству. Ми з вами! Бережи вас Господь!», - написав Трамп.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!