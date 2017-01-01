Порошенко вважає рішення Міжнародного суду ООН багатообіцяючим

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Петро Порошенко

Президент України сподівається на позитивний розгляд справ у суді в Гаазі

Президент України Петро Порошенко назвав багатообіцяючим рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі за позовами України проти Росії та зазначив, що Україна на правильному шляху.

Про це він повідомив представникам ЗМІ у Лондоні, коментуючи рішення суду в Гаазі, передає прес-служба Глави держави.

«Це дуже багатообіцяюче рішення в Гаазі, коли по обидвом судових позовам була визнана юрисдикція Міжнародного суду в Гаазі. Ми впевнені в тому, що сьогодні ми на правильному шляху. Ми сподіваємось на успішний розгляд зазначених справ», — сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

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