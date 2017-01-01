Порошенко закликає підривати колії на території ворога

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Петро Порошенко

Пристрасть до зброї належить демонструвати лише на фронті, заявив Порошенко

Президент України Петро Порошенко закликав політичні сили не плутати демократію з махновщиною та не розхитувати ситуацію всередині країни. Про це він сказав під час виступу на урочистому заході з нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років у Національному музеї історії України.

«В сьогоднішній Україні багато хто демократію плутає з махновщиною. Ми втратимо державність, якщо всі і кожний не усвідомлять, що монополію на застосування сили має тільки держава, що всі акції протесту повинні мати винятково мирний характер, що пристрасть до зброї належить демонструвати лише на фронті, а залізничні колії слід підривати на території ворога, а не в тилу власних військ», – наголосив Порошенко.

Президент також повідомив, що задля збереження єдності країни та відстоювання її національних інтересів боротиметься зі спробами дестабілізації ситуації. «Попереджаю тих, хто виходить за рамки названих принципів, закону та здорового глузду, що я протидіятиму всім тим, хто намагатиметься насаджувати в Україні на догоду Росії безлад та анархію. Протидіятиму і переконанням, і словом, і силою правоохоронних органів», – сказав він.

Нагадаємо, також Порошенко заявив, що дострокових виборів у Раду не буде.