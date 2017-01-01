Блокада Донбасу. Порошенко перехоплює ініціативу

Сергій Руденко Журналіст

Сергій Руденко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокада Донбасу

Після активістів до транспортної блокади самопроголошених ДНР та ЛНР підключилася і держава. Щоправда, в офіційного Києва своя мета

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про тимчасове призупинення транспортного сполучення з окупованим Донбасом. Виняток становитимуть лише гуманітарні вантажі й переміщення приватного транспорту.

Як пояснив президент країни Петро Порошенко, блокада діятиме доти, допоки проросійські сепаратисти не повернуть Україні «націоналізовані» підприємства. Таким чином, до блокади окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), після активістів, долучилася й держава. Щоправда, цілі в обох сторін різні.

З тіні - на світло

Головний результат двомісячної блокади Донбасу активістами: суспільство раптом зрозуміло, що для тих, хто контролює грошові потоки в країні, війни немає. Точніше, вона присутня в житті держави, але це не заважає олігархам торгувати з ОРДЛО.

Влада, щоправда, досі акцентувала увагу на тому, що це, мовляв, не торгівля, а обмін товарами, причому, винятково з підприємствами, які досі залишалися під юрисдикцією України.

Після того, як псевдореспубліки «ДНР» та «ЛНР» у відповідь на блокаду активістів оголосили про намір «націоналізувати» підприємства, які належать Рінату Ахметову та іншим українським олігархам, ситуація кардинально змінилася. Нині блокаду ОРДЛО підтримує й держава. Щоправда, її мета - не припинення торгівлі з окупантами, а повернення «віджатих» підприємств. Де-факто це є ультиматумом, який Порошенко поставив Плотницькому, Захарченку та Путіну.

Втім, нинішнє рішення РНБО не дає повного уявлення про торговельні відносини України з ОРДЛО, які існували досі. І, мабуть, будуть продовжуватися і після.

Кабмін лише обмежився затвердженням порядку про переміщення товарів в окупований Донбас і назад. Але відповіді на питання, чому війна для окремих осіб перетворилася на хороший бізнес, поки що немає. І відповідати на нього доведеться або нинішньому прем’єру, або його наступнику, якщо він раптом з’явиться.

Росія хоче повернути ОРДЛО?

Президент-утікач Віктор Янукович заявив російським ЗМІ: блокада знищує шахти Донбасу та українську економіку. А якщо бути точним: зупинка підприємств в ОРДЛО створює проблеми Росії. Адже очевидно, що із закриттям виробництва Москві доведеться вирішувати багато соціальних проблем всередині «ДНР» та «ЛНР». Зупинка шахт і заводів в регіоні, охопленому війною, може мати непередбачувані наслідки.

Дотепер у псевдореспубліках раділи так званій «націоналізації» підприємств, які були під юрисдикцією української держави. Щоправда, що робити з «віджатими» підприємствами, поки що не знають ані Захарченко, ані Плотницький.

Погано уявляють собі це і в Росії. Так, це, ймовірно, зручний шантаж, але не більше того. Тому що так звана «націоналізація» може закінчитися банально - виробничі потужності поріжуть на металолом, як це вже було з деякими заводами.

Істерія, яка нині панує в російських ЗМІ, свідчить про те, що Кремль не хоче блокади ОРДЛО - ані з боку офіційного Києва, ані з боку активістів. Це майже відсікає окремі райони Донецької та Луганської областей від «материкової» частини держави і закриває Путіну шляхи виходу з Донбасу. Що, напевно, не входить у плани президента Росії.

Перехоплення ініціативи

Рішення РНБО повертає Петру Порошенку ігрову ініціативу на сході країни. Упродовж останніх двох місяців активісти, що блокують залізничне сполучення з ОРДЛО, диктували політичний порядок денний в економічних відносинах з окупованим Донбасом.

Більше того, це впливало і на українську політику в центрі. Натомість нині президент сам виступає в ролі організатора блокади, щоправда, тепер вже на державному рівні.

Що це дає Порошенку? На цьому етапі, по-перше, нівелюється роль активістів, котрі ініціювали та здійснювали блокаду, вони досить жорстко опонували президенту. По-друге, блокада Донбасу - це предмет для серйозної розмови з Володимиром Путіним. Ну, і, по-третє, глава держави нарешті продемонстрував свої вольові якості відносно торгівлі з окупованими районами Донецької та Луганскої областей.

Щоправда, і рішення РНБО про блокаду, і блокада ОРДЛО активістами не дають відповіді на головне питання: як Україна має будувати відносини з окупованим Донбасом? Що буде, якщо сепаратисти повернуть «віджаті» підприємства? Торгівля поновиться? А якщо ці підприємства залишаться в статусі «націоналізованих», то чи означає це, що Україна назавжди відмовиться від переміщення вантажів в ОРДЛО? Відповідей на ці запитання сьогодні, напевно, не знає ніхто. Зокрема, й Порошенко.

Джерело: Deutsche Welle

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