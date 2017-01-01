Порошенко заявив, що економіка почала виходити з тіні

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Тіньова економіка

Завдяки детінізації в січні цього року зібрали податків вдвічі більше, ніж в січні минулого року, заявив Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що завдяки детінізації в Україні в січні цього року зібрали податків вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це він сказав на Харківському тракторному заводі.

«Можу навести лише таку цифру. За січень 2016 року Україна зібрала податків 30 млрд гривень, за січень 2017-го — 68 млрд грн. Що це таке? Це детінізація, бо економіка вдвічі не зросла, як би ми цього не хотіли. Але ті гроші, які раніше йшли в корумповані канали, на фінансування тіньових оборудок, зараз заведені до держбюджету, працюють на оборону та безпеку, розвиток, підвищення соцзабезпечення людей», - сказав Порошенко.

Він наголосив, що за останній час в державі скоротилася інфляція, зростають золотовалютні запаси, наводиться лад в банківській системі, яка була зруйнована, починаючи з 2008 року, та пограбована.

«У зв’язку с цим ставиться завдання — захистити інтереси постраждалих людей. Друга головна задача - відновити кредитування виробництва. Гроші мають працювати не на спекулятивних операціях, а кредитувати вітчизняного виробника», - наголосив глава держави.

Джерело: Укрінформ