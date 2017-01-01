Порошенко звільнив трьох голів райдержадміністрацій
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Петро Порошенко
Посад позбулись Євген Вербін, Сергій Білюк та Едуар Доценко
Президент України Петро Порошенко звільнив трьох голів райдержадміністрацій у Миколаївській та Одеській областях.
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Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
Згідно з документів, Порошенко звільнив Євгена Вербіна з посади голови Новоодеської районної державної адміністрації Миколаївської області.
Також на Одещині звільнено Едуарда Доценко, який очолював Подільську РДА та Сергія Білюка, екс-голову Ренійської районної державної адміністрації.