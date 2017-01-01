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    Порошенко звільнив трьох голів райдержадміністрацій

    • Сьогодні, 02:56
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Посад позбулись Євген Вербін, Сергій Білюк та Едуар Доценко

    Президент України Петро Порошенко звільнив трьох голів райдержадміністрацій у Миколаївській та Одеській областях.

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    Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

    Згідно з документів, Порошенко звільнив Євгена Вербіна з посади голови Новоодеської районної державної адміністрації Миколаївської області.

    Також на Одещині звільнено Едуарда Доценко, який очолював Подільську РДА  та Сергія Білюка, екс-голову Ренійської районної державної адміністрації.

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    Петро Порошенко Миколаївщина Одещина чиновник
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