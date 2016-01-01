Посла Росії у Туреччині вбив поліцейський, – журналіст

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22-річний співробітник поліції, громадянин Туреччини Мевлют Мерт Алтинташ вбив посла РФ

Турецький співробітник поліції скоїв напад на посла Російської Федерації у Туреччині Андрія Карлова, після якого російський дипломат помер. Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Осман Пашаєв.

«Стало відоме ім’я чоловіка, який убив російського посла в Анкарі Андрія Карлова. 22-річний співробітник поліції, громадянин Туреччини Мевлют Мерт Алтинташ. Він проник на виставку в центр сучасного мистецтва, показав посвідчення співробітника поліції, тому не викликав підозр», - написав журналіст.

Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі, він госпіталізований у критичному стані.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

Крім нього, поранені також кілька людей.

Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ в Анкарі Андрія Карлова.

Перед цим нападник заявив, що живим не покине будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.

Згодом, в МЗС РФ підтвердили, що Андрій Карлов помер.



