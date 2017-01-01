Посол пояснив, чому Порошенко не поїде на інавгурацію Трампа
- 3 Сiчня, 20:24
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На ці офіційні заходи запрошуються посли, і ніяких запрошень лідерам держав не надсилається, зазначив Чалий
Служба протоколу адміністрації США не передбачила участі глав держав у церемонії інавгурації 45-го президента Сполучених Штатів – так само, як це відбувалося і за практикою минулих інавгурацій. Таке пояснення, чому президента України Петра Порошенка не буде на інавгурації Трампа, дав в інтерв'ю Укрінформу посол України в США Валерій Чалий
«Навколо цього питання (можливої присутності Петра Порошенка на церемонії інавгурації Дональда Трампа. – Ред.) виникло багато спекуляцій. Причому вони не припиняються», - констатував український дипломат.
У цьому зв'язку він поінформував: «Посольство (України. – Ред.) отримало офіційну ноту від американського протоколу, що нинішня інавгурація за рівнем участі від країн проходитиме за тими ж правилами, що і в попередні роки. Тобто, на ці офіційні заходи запрошуються посли, і ніяких запрошень лідерам держав не надсилається».
Через це, підкреслив Чалий, питання, чи їде президент України, не стоїть, як і питання, чи їдуть інші президенти. «На сьогодні такий формат не передбачений», - підсумував він.
Нагадаємо, інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа запланована на 20 січня.
Як повідомлялося, першу велику прес-конференцію Дональда Трампа після його обрання президентом США планується провести 11 січня.