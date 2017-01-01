Трамп не скасує санкції проти Росії - Чалий

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Чалий переконаний, що санкції, пов'язані з Кримом, не будуть скасовані

Прагматична республіканська більшість у Конгресі розуміє, наскільки важливо активно тиснути на Росію через загрози, які вона становить для країн регіону і безпосередньо для США. Це завадить новій адміністрації послабити існуючі санкції проти РФ. Таке переконання висловив в інтерв'ю Укрінформу посол України в США Валерій Чалий.

«Щодо санкцій проти Росії, очевидно, що прагматичні республіканці, передусім у Конгресі, розуміють важливість продовження активної політики на цьому напрямі. Я не думаю, що санкції, пов'язані з Кримом, будуть скасовані», - підкреслив дипломат.

Що ж стосується обмежень, введених США через агресію росіян на Донбасі, на думку посла, все залежатиме від того, чи виконає Москва умови за «Мінськом».

«Навряд чи бажання зіграти «швидку партію» з Путіним знайде результативне рішення, якщо тільки Росія повністю не виконає Мінські домовленості. При цьому, можливо зросте роль інших інструментів, у тому числі надання оборонної зброї для України», - зазначив Чалий.

Він також спрогнозував, що зовнішня політика США в наступні роки, «скоріше за все, наблизиться до політики з позиції сили». При цьому, роль окремих країн, на противагу міжнародним інституціям, значно підвищиться. З іншого боку, «очевидно, буде нарощуватися ефективність збройних сил і правоохоронної системи», про що йшлося під час кампанії, наголосив український дипломат.

«Але в цілому я дивлюсь на наступний період як на період можливостей», - підкреслив Чалий.