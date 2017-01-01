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    Оголошено дату першої прес-конференції Трампа

    • 3 Сiчня, 20:04
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Раніше Трамп не збирав журналістів після своєї перемоги на виборах президента США

    Першу велику прес-конференцію Дональда Трампа після його обрання президентом США планується провести 11 січня. Про це заявила радник Трампа Келліен Конвей, передає СNN.

    За словами Конвей, дата прес-конференції – 11 січня — узгоджена з Трампом.

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    Раніше Трамп не збирав журналістів після своєї перемоги на виборах президента США, а спілкувався зі своїми виборцями та пресою за допомогою Twitter та інтерв'ю.

    Зазначається, що новообраний президент США мав намір провести прес-конференцію у середині грудня, проте відклав її.

    Раніше Обама, який підтримував суперницю Трампа Хілларі Клінтон, заявив, що прагне забезпечити плавний перехід влади, незважаючи на серйозні політичні розбіжності з його наступником.
    Нагадаємо, що Обама повідомив про намір звернутися до нації з прощальною промовою 10 січня.

    Джерело: УНІАН

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