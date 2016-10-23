Позбавлення цифрових ліцензій для «112-го» каналу не є катастрофою – екс-член Нацради

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Депутат Григорій Шверк: «112-й» має крім цифрової, супутникову ліцензію, тому відсутність першої, не повинна завадити його роботі

Екс-член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Григорій Шверк розповів у інтерв’ю «Главкому» подробиці скандалу навколо цифрової ліцензії телеканала «112» і чому її позбавлення не вплине на рейтинги каналу.

За словами Шверка, у 2010 році при розподілі ліцензій на телерадіомовлення, конкурс у Харкові виграла компанія, за якою і почав мовлення «112-й», як національний канал. Місцеві телекомпанії Харківщини звернулись до Нацради із питань телебачення та радіомовлення з проханням скасувати результати конкурсу і пустити в медіапростір регіональні компанії.

«Ми покликали представників «112-го», пояснили їм ситуацію, що вони порушують умови ліцензії. І порадили для виходу з ситуації створити кілька регіональних студій – «112. Харків», «112. Одеса» і робити місцеві новини, тоді питань не буде», - зазначив Шверк.

Проте, за словами нардепа, в той час керівництво каналу активно шукало нового власника і не мало коштів на відкриття регіональних редакцій, тому відмовилось це робити, натомість топ-менеджмент каналу подав документи про зміну програмної концепції. «На це вже ми піти не могли. Спочатку ми нормально спілкувались, але потім вони уперлися і почали на нас наїжджати в ефірі. І почались інформаційні війни. Товариш Андрій Подщипков, який називав себе власником каналу, почав їздити по європейських депутатах і розповідати, як Нацрада гнобить свободу слова», - пояснив Шверк.

За словами екс-члена Нацради, «112-й» має крім цифрової, супутникову ліцензію, тому навіть відсутність першої, не повинна завадити його роботі. «За моїми оцінками, у «112-го» десь 80% аудиторії – це кабельники та айпітівішники. У «цифрі» у них, дай Бог, 20% аудиторії. Тобто, грубо кажучи, позбавлення цифрових ліцензій для «112-го» не є катастрофою. Але вони вважали, що це для них важливо з точки зору капіталізації», - розповів Шверк.

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