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    Пожежа на будмайданчику в Києві: можливий підпал

    • Сьогодні, 18:24
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    Пожежа на будмайданчику в Києві
    Фото: Ігор Мірошниченко/ФБ
    Пожежа на будмайданчику в Києві

    Будівництво в Голосіївському районі відбувається попри протести активістів

    У Києві зайнялася пожежа на будмайданчику житлового комплексу «Єнісєйская усадьба».

    Про це в Фейсбуці повідомив депутат Київради Ігор Мірошниченко.

    «Гаряча точка з підпаленим ктп і протистояннням громадськості й тітушні стала цілком логічним продовженням будівельного свавілля на окрузі секретаря Київради Володимира Прокопіва», - написав він.

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    За словами Мірошниченка, він учора отримав відповіді з ДАБІ та земресурсів, які не залишають сумніву в незаконності забудови.

    «На Писаржевського, 8 забудовники займаються «войцехівщиною» і є банальними злодіями, що знищують Київ. Отримавши землю в оренду під обслуговування існуючих будівель та озеленення, контора «Строй Альянс Груп» заходилася ліпити висотки з нуля. За це декларації були скасовані, а договір оренди будемо розривати. Готую відповідний проект рішення»,- зазначив він.

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    Пожежа на будмайданчику в Києві: можливий підпал
    Пожежа на будмайданчику в Києві: можливий підпал
    Пожежа на будмайданчику в Києві: можливий підпал
    Пожежа на будмайданчику в Києві: можливий підпал
    Пожежа на будмайданчику в Києві: можливий підпал


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