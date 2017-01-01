Пожежа на будмайданчику в Києві: можливий підпал

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Фото: Ігор Мірошниченко/ФБ Пожежа на будмайданчику в Києві

Будівництво в Голосіївському районі відбувається попри протести активістів

У Києві зайнялася пожежа на будмайданчику житлового комплексу «Єнісєйская усадьба».

Про це в Фейсбуці повідомив депутат Київради Ігор Мірошниченко.

«Гаряча точка з підпаленим ктп і протистояннням громадськості й тітушні стала цілком логічним продовженням будівельного свавілля на окрузі секретаря Київради Володимира Прокопіва», - написав він.

За словами Мірошниченка, він учора отримав відповіді з ДАБІ та земресурсів, які не залишають сумніву в незаконності забудови.

«На Писаржевського, 8 забудовники займаються «войцехівщиною» і є банальними злодіями, що знищують Київ. Отримавши землю в оренду під обслуговування існуючих будівель та озеленення, контора «Строй Альянс Груп» заходилася ліпити висотки з нуля. За це декларації були скасовані, а договір оренди будемо розривати. Готую відповідний проект рішення»,- зазначив він.



