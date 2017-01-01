Пожежа на будмайданчику в Києві: можливий підпал
- Сьогодні, 18:24
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Будівництво в Голосіївському районі відбувається попри протести активістів
У Києві зайнялася пожежа на будмайданчику житлового комплексу «Єнісєйская усадьба».
Про це в Фейсбуці повідомив депутат Київради Ігор Мірошниченко.
«Гаряча точка з підпаленим ктп і протистояннням громадськості й тітушні стала цілком логічним продовженням будівельного свавілля на окрузі секретаря Київради Володимира Прокопіва», - написав він.
За словами Мірошниченка, він учора отримав відповіді з ДАБІ та земресурсів, які не залишають сумніву в незаконності забудови.
«На Писаржевського, 8 забудовники займаються «войцехівщиною» і є банальними злодіями, що знищують Київ. Отримавши землю в оренду під обслуговування існуючих будівель та озеленення, контора «Строй Альянс Груп» заходилася ліпити висотки з нуля. За це декларації були скасовані, а договір оренди будемо розривати. Готую відповідний проект рішення»,- зазначив він.