Пранкер Седюк: Я зробив послугу Джамалі

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Седюк зізнався, що не планував показувати дупу

Пранкер Віталій Седюк пояснив, чому показав голу дупу глядачам «Євробачення-2017». Про це він заявив у суді, під час інтерв'ю журналістам.

«Я люблю Джамалу, мені подобається її творчість. Якби це було на Заході, під час виступу Бейонсе чи Мінаж, я б у такий спосіб підвищив рейтинг продажів цієї пісні. Я зробив їй послугу. Я нічого не маю проти співачки, але «Євробачення» – це слава на один рік, а тепер про неї будуть довго пам'ятати», – зазначив він.

Також Седюк зізнався, що не планував показувати дупу. «Це вийшло експромтом», – додав він. Седюк розповів, що пройшов до зали без квитка і випадково опинився біля сцени. Згадавши, що «Євробачення» – це «конкурс для домогосподарок та геїв», він придумав, як догодити аудиторії.

Нагадаємо, під час виступу Джамали чоловік із прапором Австралії вирвався на сцену і зняв штани. Фаната одразу ж зняли зі сцени. Незважаючи на інцидент, Джамала продовжила виступ.

Спочатку у соцмережах через прапор почали писати про те, що на сцену вибіг австралієць, але пізніше виявилося, що це скандальний журналіст Віталій Седюк. Після цієї витівки поліція затримала його.

Журналіст відомий тим, що в 2013 році «зіпсував» «Греммі», а наприкінці 2016-го розлютив Кім Кардаш'ян, намагаючись поцілувати її сідниці.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко виступає за застосування штрафних санкцій до охоронної фірми, яка допустила витівку Седюка під час фіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».