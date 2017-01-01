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    Правоохоронці викрили в Одесі підпільне казино

    • Сьогодні, 04:52
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    Наслідки обшуків
    Наслідки обшуків

    У закладі проводились комерційні підпільні турніри в карти

    Співробітники Управління захисту економіки Нацполіції України та прокуратури Одеської області викрили підпільний заклад грального бізнесу на Преображенській вулиці в Одесі.

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    Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    «Співробітники прокуратури та Управління захисту економіки УЗЕ в області ДЗЕ НП України викрили і припинили після санкціонованого обшуку діяльність підпільного казино у приміщенні на Преображенській вулиці Одеси. У нежитловому приміщенні проводилися комерційні турніри з гри у карточні азартні ігри, а також ігри з використанням механічної рулетки», - заявили у прокуратурі.

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    Під час слідчих дій правоохоронці вилучили дев’ять покерних столів, механічну рулетку, майже чотири тисячі гральних фішок, 20 колод карт, а також кошти, здобуті злочинним шляхом.

    Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

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