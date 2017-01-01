Правоохоронці викрили в Одесі підпільне казино

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Наслідки обшуків

У закладі проводились комерційні підпільні турніри в карти

Співробітники Управління захисту економіки Нацполіції України та прокуратури Одеської області викрили підпільний заклад грального бізнесу на Преображенській вулиці в Одесі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Співробітники прокуратури та Управління захисту економіки УЗЕ в області ДЗЕ НП України викрили і припинили після санкціонованого обшуку діяльність підпільного казино у приміщенні на Преображенській вулиці Одеси. У нежитловому приміщенні проводилися комерційні турніри з гри у карточні азартні ігри, а також ігри з використанням механічної рулетки», - заявили у прокуратурі.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили дев’ять покерних столів, механічну рулетку, майже чотири тисячі гральних фішок, 20 колод карт, а також кошти, здобуті злочинним шляхом.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України.