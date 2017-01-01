Правозахисники б’ють в набат: у світі небезпечно нагнітається страх

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Доповідь Amnesty International «Стан прав людини у світі»

Такого нагнітання страху світовими лідерами не спостерігалося з 1930-х років, зазначає Amnesty International

Орудуючи токсичною та негуманною риторикою «ми проти них», політики роблять світ ще більше розділеним і небезпечним. Про це попереджає правозахисна організація Amnesty International в оприлюдненій у середу, 22 лютого, щорічній доповіді «Стан прав людини у світі».

«2016 рік був роком, коли цинічне використання наративу «ми проти них», щоб звинуватити, посіяти ненависть і страх, досягло рівня популярності, якого не спостерігалося з 1930-х років», - заявив генеральний секретар Amnesty International Саліл Шетті.

Він наголосив, що нагнітання страху набуло небезпечної сили у світових справах. «Чи то Трамп, Орбан, Ердоган, або Дутерте - дедалі більше політиків протиставляють себе політичним елітам та використовують небезпечний порядок денний, який робить винними і дегуманізує цілі групи людей», - пояснив Шетті і додав, що така політика демонізації «безсоромно поширює небезпечну ідею, що деякі люди менш важливі за інших, таким чином зневажаючи цілі групи людей».

Як наслідок, уряди минулого року заплющували очі на воєнні злочини, лобіювали угоди, які обмежують право на надання притулку, приймали закони, які порушують право на свободу вираження, підбурювали до вбивств людей, які були звинувачені у вживанні наркотиків, виправдовували тортури і масове стеження, розширювали драконівські повноваження поліції, повідомляє АІ.

Amnesty International попереджає, що у 2017 році нинішні кризи поглибляться через брак лідерів, які порушують питання прав людини на хаотичній світовій арені. Звертається увага, що на початку 2017 року багато найпотужніших держав світу починають переслідувати вузькі національні інтереси, нехтуючи міжнародним співробітництвом. «Це ризик становлення хаотичного і небезпечного світу», - наголосив Шетті.

У присвяченому Україні розділі доповіді «Стан прав людини у світі» Amnesty International відзначає, що й 2016 року країні «не вдалося досягти значного прогресу у процесі притягнення до відповідальності чиновників, відповідальних за зловживання силою під час Євромайдану». Також організація повідомила, що як українська влада, так і сепаратисти практикували незаконні затримання на підконтрольних їм територіях Донбасу та не понесли відповідальність за порушення міжнародного гуманітарного права.

Amnesty International звернула увагу на те, що незалежним ЗМІ та активістам не була забезпечена безперешкодна діяльність на території самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». У свою чергу, ЗМІ, котрі сприймались як проросійські, зіткнулися з утисками на контрольованих українським урядом територіях. Також організація відзначила, що у Криму тривала кампанія з викорінення проукраїнського інакомислення.