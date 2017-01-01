Представники ОРДЛО знову зірвали процес обміну заручниками

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Ірина Геращенко, віце-спікер парламенту

Представники ОРДЛО під надуманими приводами відмовилися від верифікації для обміну полоненими

Представники самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» зірвали процедуру верифікацію для обміну заручників на Донбасі. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«У вівторок, 18 квітня, представники ОБСЄ, СБУ і офісу Омбудсмена Лутковської вже були в Маріуполі, аби, згідно досягнутих в Мінську на гуманітарній підгрупі і на ТКГ домовленостей, розпочати, нарешті, опитування сотень осіб, які знаходяться в пенітенціарних установах, яких можливо, згідно українського законодавства, звільнити від подальшого відбування покарання лише заради звільнення наших заручників в ОРДЛО», - написала вона.

Геращенко повідомила, що процедура верифікації так і не розпочалася, оскільки «в останню хвилину ОРДО під надуманими приводами відмовилися від цього і забажали знову повернутися до обговорення вже сто раз обговореного і сто раз пережованого на черговій зустрічі в Мінську».

Геращенко переконана, що «тактика ОРДЛО, і їх російських кураторів очевидна - заблокувати процес звільнення заручників, повністю виключити з гуманітарного діалогу міжнародні гуманітарні організації».

Вона також зазначила, що «зрив верифікації - це повтор сценарію по зриву відкриття КПВВ в Золотому(Україна відкрила пункт в березні 2016, але ж він і досі не працює, заблокований ОРЛО), це повтор невиконаних обіцянок минулого року по звільненню заручників до Великодня (ОРДЛО пообіцяли на ТКГ і потім забули про це) чи підлітків на Новий рік (вони всі і досі в тюрмі, колонії, СІЗО- і наші військові, і діти)».

На думку Геращенко, оцінку цим діям мають дати в нормандському форматі.