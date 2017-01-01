Прем’єр Британії запевнила Порошенка в підтримці України

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Петро Порошенко та Тереза Мей

Порошенко подякував Мей за теплий прийом та гостинність

Прем'єр Великої Британії Тереза Мей під час зустрічі з Петром Порошенком запевнила президента в підтримці України.

Про це повідомив у Twitter речник Порошенка Святослав Цеголко, додавши світлину зустрічі.

«Прем'єр Великої Британії наголосила на підтримці територіальної цілісності України», - написав Цеголко.

«Підтримка України на міжнародній арені, співпраця в оборонній сфері - теми нашої розмови з пані прем’єр-міністром Терезою Мей», - написав Петро Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні президент Петро Порошенко під час виступу в Лондоні в Королівському інституті заявив, що в Україні нема миру з однієї причини: росіяни не зацікавлені в досягненні миру.

Прем'єр Великої Британії наголосила на підтримці територіальної цілісності України pic.twitter.com/AyKxche1gh — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 19 апреля 2017 г.

Підтримка України на міжнародній арені, співпраця в оборонній сфері - теми нашої розмови з Пані Прем’єр-міністром Терезою Мей @theresa_may — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 апреля 2017 г.

Порошенко також заявив, що без санкцій Заходу агресія Російської Федерації поширилася б вглиб Європи.

За його словами, президент РФ Володимир Путін почав свою воєнну кампанію в Україні через «почуття безкарності».

Як повідомляв «Главком», сьогодні Петро Порошенко виступив у Лондоні в Королівському інституті.







