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    Прем’єр Британії запевнила Порошенка в підтримці України

    • Сьогодні, 18:35
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    Петро Порошенко та Тереза Мей
    Петро Порошенко та Тереза Мей

    Порошенко подякував Мей за теплий прийом та гостинність

    Прем'єр Великої Британії Тереза Мей під час зустрічі з Петром Порошенком запевнила президента в підтримці України.

    Про це повідомив у Twitter речник Порошенка Святослав Цеголко, додавши світлину зустрічі.

    «Прем'єр Великої Британії наголосила на підтримці територіальної цілісності України», - написав Цеголко.

    «Підтримка України на міжнародній арені, співпраця в оборонній сфері - теми нашої розмови з пані прем’єр-міністром Терезою Мей», -  написав  Петро Порошенко.

    Нагадаємо, сьогодні президент Петро Порошенко під час виступу в Лондоні в Королівському інституті заявив, що в Україні нема миру з однієї причини: росіяни не зацікавлені в досягненні миру.

    Порошенко також заявив, що без санкцій Заходу агресія Російської Федерації поширилася б вглиб Європи.

    За його словами, президент РФ Володимир Путін почав свою воєнну кампанію в Україні через «почуття безкарності».

    Як повідомляв «Главком», сьогодні Петро Порошенко виступив у Лондоні в Королівському інституті.



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