Прем’єр Британії запевнила Порошенка в підтримці України
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Порошенко подякував Мей за теплий прийом та гостинність
Прем'єр Великої Британії Тереза Мей під час зустрічі з Петром Порошенком запевнила президента в підтримці України.
Про це повідомив у Twitter речник Порошенка Святослав Цеголко, додавши світлину зустрічі.
«Прем'єр Великої Британії наголосила на підтримці територіальної цілісності України», - написав Цеголко.
«Підтримка України на міжнародній арені, співпраця в оборонній сфері - теми нашої розмови з пані прем’єр-міністром Терезою Мей», - написав Петро Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні президент Петро Порошенко під час виступу в Лондоні в Королівському інституті заявив, що в Україні нема миру з однієї причини: росіяни не зацікавлені в досягненні миру.
Прем'єр Великої Британії наголосила на підтримці територіальної цілісності України pic.twitter.com/AyKxche1gh— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 19 апреля 2017 г.
Підтримка України на міжнародній арені, співпраця в оборонній сфері - теми нашої розмови з Пані Прем’єр-міністром Терезою Мей @theresa_may— Петро Порошенко (@poroshenko) 19 апреля 2017 г.
Порошенко також заявив, що без санкцій Заходу агресія Російської Федерації поширилася б вглиб Європи.
За його словами, президент РФ Володимир Путін почав свою воєнну кампанію в Україні через «почуття безкарності».
Як повідомляв «Главком», сьогодні Петро Порошенко виступив у Лондоні в Королівському інституті.