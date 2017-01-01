Прем'єр-міністр Туреччини: Стамбульський терорист не був одягнений як Санта Клаус

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Теракт у Стамбулі

Ця інформація не має під собою ніяких підстав. Це був просто озброєний терорист, - зазначив прем'єр

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим заявив, що стамбульський терорист не був одягнений, як Санта Клаус. Про це повідомляє CNN Turk.

Голова уряду сказав, що одяг Санти на злочинці вигадали.

«Ця інформація не має під собою ніяких підстав. Це був просто озброєний терорист», - сказав прем'єр. Він також зазначив, що людина, яка вчинила теракт, кинула свою зброю на місці злочину і, скориставшись панікою, зникла. Поліція проводить ретельне розслідування і відпрацьовує всі версії. Також прем'єр-міністр Туреччини зазначив, що щодо особистості злочинця є версії, однак озвучувати їх не став.

Нагадаємо, в результаті нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинули щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовані. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих в теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, в результаті атаки загинули троє громадян країни, четверо постраждали.

МЗС Тунісу повідомив, що жертвами теракту також стали двоє вихідців із країни. За даними марокканського агентства MAP, поранення в результаті стрілянини отримали троє марокканців. Також є інформація про те, що жертвами атаки також став громадянин Бельгії та громадянка Ізраїлю, чотири громадянина Лівану отримали поранення.