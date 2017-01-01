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    Прем’єр Нідерландів відповів Ердогану на звинувачення у «фашизмі»

    • Сьогодні, 19:57
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    Марк Рютте
    Марк Рютте

    На думку Рютте, зауваження президента Туреччини - «божевільні»

    Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на адресу голланського уряду, який порівняв голландців з нацистами, «переходять усі межі».

    Про це повідомляє Reuters.

    «Це божевільне зауваження, звичайно... Я розумію, що вони в гніві, але це, звичайно, переходить всі межі», - сказав Рютте.

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    Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що чиновники Нідерландів «не розбираються ні в політиці, ні в міжнародній дипломатії ... вони послідовники фашистів, вони фашисти...».

    Таким чином глава країни прокоментував рішення голландського уряду заборонити на посадку в Роттердамі літака глави МЗС Мевлюта Чавушоглу.

    Через цей скандал МЗС Туреччини викликало тимчасового повіреного у справах Нідерландів.

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