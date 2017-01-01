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    Скандал через Чавушоглу: Туреччина вимагає пояснень у Нідерландів

    • Сьогодні, 16:08
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    МЗС Туреччини
    МЗС Туреччини

    Туреччина викликає «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів

    Міністерство закордонних справ Туреччини викликає тимчасового повіреного у справах Нідерландів через заборону на посадку в Роттердамі літака глави МЗС Мевлюта Чавушоглу.

    Про це повідомляє агентство «Анадолу».

    «Тимчасового повіреного у справах Нідерландів в Анкарі викликано в МЗС Туреччини у зв'язку з відмовою на посадку літака глави турецької дипломатії Мевлюта Чавушоглу в цій європейській країні», - йдеться в повідомленні.

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    Відмову Чавушоглу з боку голландського уряду розкритикував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

    «Вони (чиновники Нідерландів - ред.) не розбираються ні в політиці, ні в міжнародній дипломатії ... вони послідовники фашистів, вони фашисти... Як ви тепер уявляєте отримання дозволу на прибуття ваших літаків до Туреччини після того, як заборонили нашому міністру прилетіти?» - заявив Ердоган.

    Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що хотів би відвідати Роттердам у суботу, незважаючи на заборону мітингу турків на підтримку референдуму про надання широких повноважень президенту. Однак Нідерланди відкликали дозвіл на приземлення його літака в Роттердамі.
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