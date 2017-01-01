Скандал через Чавушоглу: Туреччина вимагає пояснень у Нідерландів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МЗС Туреччини

Туреччина викликає «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів

Міністерство закордонних справ Туреччини викликає тимчасового повіреного у справах Нідерландів через заборону на посадку в Роттердамі літака глави МЗС Мевлюта Чавушоглу.

Про це повідомляє агентство «Анадолу».

«Тимчасового повіреного у справах Нідерландів в Анкарі викликано в МЗС Туреччини у зв'язку з відмовою на посадку літака глави турецької дипломатії Мевлюта Чавушоглу в цій європейській країні», - йдеться в повідомленні.

Відмову Чавушоглу з боку голландського уряду розкритикував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

«Вони (чиновники Нідерландів - ред.) не розбираються ні в політиці, ні в міжнародній дипломатії ... вони послідовники фашистів, вони фашисти... Як ви тепер уявляєте отримання дозволу на прибуття ваших літаків до Туреччини після того, як заборонили нашому міністру прилетіти?» - заявив Ердоган.