Прем’єр Румунії вирішив піти на поступки мітингувальникам

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Протести в Румунії

Скандальний урядовий указ буде скасовано в неділю

Румунський уряд оголосив про відкликання скандального указу, який звільняв від кримінальної відповідальності чиновників за корупцію зі збитком менше 200 тисяч леїв (47,5 тис. доларів). Прем'єр-міністр Сорін Гріндяну заявив, що указ буде скасований на засіданні Кабінету міністрів у неділю, повідомляє ВВС.

«Я не хочу розділяти Румунію», - заявив він у телезверненні.



Десятки тисяч жителів Румунії проводили щоденні акції проти указу, після введення якого засуджені посадові особи змогли б вийти з в'язниці. Гріндяну виступив після того, як протестуючі в суботу вийшли на вулиці Бухареста і утворили живий ланцюг навколо палацу парламенту.



Акції протесту в Румунії стали найбільшими з часів розвалу комуністичного режиму в 1989 році. Указ повинен був вступити в силу 10 лютого. Влада Румунії пояснювала, що пом'якшення покарання для корупціонерів і амністія засуджених з невеликими термінами допоможуть впоратися з переповненістю в'язниць.Противники змін наполягали, що серед помилуваних можуть виявитися впливові політики, засуджені за корупцію.

У число амністованих міг потрапити голова правлячої Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгнев, засуджений умовно у справі про корупцію з збитком в 24 тис. євро, а також медіамагнат Дан Войкулеску, який отримав 10 років за відмивання грошей.