Прем’єр Великобританії назвала вибух у Манчестері «жахливим терористичним актом»

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Британські медики і рятувальники на місці вибуху у Манчестері

Уряд Британії проведе сьогодні вранці екстрену нараду з питань безпеки в Лондоні

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей назвала вибух минулої ночі у Манчестері «жахливим терористичним актом». У своєму виступі 23 травня вона повідомила, що влада працює над вивченням деталей інциденту.

«Ми працюємо над встановленням повної інформації про те, що поліція розглядає як жахливий терористичний акт», – сказала Мей. Втім офіційно від влади подія наразі не кваліфікована як теракт.

Старший констебль поліції Манчестера Ян Гопкінс повідомив, що місцева поліція працює над розслідуванням вибуху разом із силовиками по боротьбі з тероризмом і розвідкою.

Як передає Sky News, уряд проведе сьогодні вранці екстрену нараду з питань безпеки в Лондоні.

За останніми даними поліції, щонайменше 19 людей загинули і близько 50 людей були поранені в результаті вибуху на території концертного комплексу «Манчестер Арена» минулої ночі. Травмованих шпиталізували до шести лікарень міста. Вибух прогримів після концерту американської поп-зірки Аріани Гранде. Її прес-секретар повідомив, що зі співачкою все гаразд.

Якщо вибух визнають терактом, це буде найбільшим нападом у Великобританії, відколи через атаки на громадському транспорті Лондона з боку чотирьох британських мусульман в липні 2005 року загинули 52 людини.

«Манчестер Арена» була відкрита 1995 року і є найбільшою критою ареною в Європі, що може вмістити 21 тисячу людей.

Раніше повідомлялося, що поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий терористичний акт.

NBC News повідомив, що не менше 20 людей загинули під час вибуху на стадіоні в Манчестері.

На стадіоні працюють сапери.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.