Прес-секретарем Держдепу стала ведуча улюбленої програми Трампа

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ведуча телеканалу Fox News Хізер Науерт.

Трамп ще з січня виступав за те, щоб офіційним представником Держдепартаменту була 47-річна Науерт

Офіційним представником Державного департаменту США стала ведуча телеканалу Fox News Хізер Науерт. На її кандидатурі наполягав особисто президент Дональд Трамп, пише Bloomberg.

Президент США ще з січня виступав за те, щоб офіційним представником Держдепартаменту була 47-річна Науэрт, яка досі була ведучою телешоу Fox & Friends на телеканалі Fox News.

За даними джерела агентства, два дні тому вона дала згоду на нову роботу. Офіційно про призначення буде оголошено найближчим часом.

Трамп неодноразово заявляв, що ранкове шоу на Fox News – його улюблена передача. Сама Науерт не приховувала, що є прихильницею президента.

Протягом останнього місяця посаду офіційного представника Держдепу залишалася вакантною, а виконуючим обов'язки глави прес-служби зовнішньополітичного відомства був Марк Тонер. Держдеп тимчасово відмовився від практики проведення щоденних брифінгів для преси, проте пообіцяв відновити цю практику після 6 березня.