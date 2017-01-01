Президент Грузії про заворушення в Батумі: необхідно терміново розрядити ситуацію

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Наслідки протестів

Георгій Маргвелашвілі також закликав владу дотримуватися права громадян на самовираження

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі в поширеній в ніч на неділю заяві закликав учасників акції протесту в Батумі поважати закон і державні інститути, повідомляє «Інтерфакс».

«В учасників акції можуть бути причини для вираження протесту, зараз необхідно терміново розрядити ситуацію і почати розслідування. Закликаю і владу дотримуватися права громадян на самовираження», - заявив президент.

Нагадаємо, що масові протести в Батумі розпочались в суботу ввечері після затримання поліцейськими шістьох місцевих громадян. Учасники стихійного мітингу спробували увірватися в будівлі управління поліції Аджарії в Батумі, але спецназ, застосувавши сльозогінний газ і гумові кулі, не дозволив їм цього зробити.

За словами міністра охорони здоров'я Аджарії Заала Микеладзе, всього було госпіталізовано 21 осіб. Серед постраждалих - 11 поліцейських. Частина з них постраждала від дії сльозогінного газу.

Глава Верховної Ради Аджарії Зураб Патарадзе перервав свій візит до Туреччини й повертається до Батумі.

Згодом, міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Мгебрішвілі повідомив, що шестеро затриманих звільнені, при цьому всі вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Також він зазначив, що в разі потреби до Аджарії будуть перекинуті додаткові поліцейські сили.

Наразі на вулицях, прилеглих до будівлі управління поліції в Батумі, ситуація дещо розрядилася. Проте, невеликі натовпи молодих людей як і раніше закидають поліцейських камінням, перевертають і підпалюють поліцейські автомашини.