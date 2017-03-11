Організаторів «Маршу недармоїдів» в Білорусі засудили на 15 діб арешту

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Учасники маршу

Відповідне рішення суд Молодечненського району виніс в суботу

Організатори «Маршу недармоїдів» в Молодечному голова руху «За Свободу» Юрій Губаревич, лідер Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько, а також співголова оргкомітету зі створення «Білоруської християнської демократії» Віталій Римашевський засуджені на 15 діб арешту.

Таке рішення виніс 11 березня суд Молодечненського району, повідомляє БелаПАН.

Усіх трьох затримали із застосуванням сили в п'ятницю ввечері незабаром після «Маршу недармоїдів» в Молодечному, в якому, за різними оцінками, взяло участь від 500 до 750 осіб. Всього у п'ятницю в райцентрі після маршу було затримано 15 осіб. Ніч вони провели в міліції, а в суботу їх судили.

«Главком» повідомляв, що білоруські силовики на акції також затримали журналіста БелаПАН Сергія Королевича.

Нагадаємо, в квітні 2015 року президент Білорусі підписав так званий декрет «про дармоїдство», згідно з яким непрацюючі і ті, хто не платить податків понад півроку, працездатні жителі республіки повинні щороку сплачувати збір у розмірі 20 базових величин (більше 200 доларів).

У Білорусі в лютому пройшли масові акції протесту проти декрету про «дармоїдство». Учасники акції вимагали від влади відмовитися від збору спеціального податку для безробітних громадян країни.

9 березня Лукашенко призупинив дію декрету, але додав, що остаточно скасовувати його не буде.