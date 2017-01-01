Президент Зімбабве витратив на святкування свого 93-річчя два мільйони євро

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Президент Зімбабве

Лідер країни на святковій вечірці був вбраний у костюм, прикрашений власними зображеннями

Президент Зімбабве Роберт Мугабе на фоні економічної кризи у країні витратив два мільйони євро на святкову вечірку на честь свого 93-річчя. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Найстаріший глава держави у світі влаштував вечірку для кількох тисяч гостей з правлячої партії у віддаленому від столиці місті Матопос. Вартість свята оцінюють у два мільйони євро. Гостей пригощали 93-кілограмовим тортом у вигляді Африки, оскільки «в Африці його (Мугабе. - Ред.) всі люблять».

Сам Мугабе на свято вдягнув костюм, прикрашений власними зображеннями та партійними кольорами. Його дружина Грейс, яку вважають можливою наступницею президента, мала схоже вбрання.

Критики закидають Мугабе «ідіотізм та фрівольність» через вечірку. Економіка Зімбабве, за даними Міжнародного валютного фонду, цьогоріч скоротиться на 2,5 відсотка, тоді як 80 відсотків заробітних плат перебуває у тіньовому секторі економіки.

До слова, У Південному Судані офіційно оголосили про голод в країні. Це сталось вперше у світі за останні шість років.