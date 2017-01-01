В Нігерії викрали двох німецьких археологів

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Нігерійські бойовики

Викрадено групу вчених з франкфуртського університету

Нігерійська поліція заявила, що невідомі озброєні люди викрали археолога з Німеччини і його колегу в штаті Кадуна на півночі країни, повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на представника поліції штату.

«Так, я підтверджую викрадення німецького археолога і його колеги. Загін по боротьбі з викраденнями разом з жителями села та спецназ направлені рішенням головного інспектора поліції в південну частину штату Кадуна і працюють над порятунком викрадених», - сказав представник поліції штату Алію Усман.

Повідомляється також, що двох жінок, які теж брали участь в експедиції, злочинці не чіпали. Вимоги викрадачів невідомі.

Німецькі археологи працювали над вивченням останків цивілізації Нок.

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