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    В Нігерії викрали двох німецьких археологів

    • Сьогодні, 04:19
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    Нігерійські бойовики
    Нігерійські бойовики

    Викрадено групу вчених з франкфуртського університету

    Нігерійська поліція заявила, що невідомі озброєні люди викрали археолога з Німеччини і його колегу в штаті Кадуна на півночі країни, повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на представника поліції штату.

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    «Так, я підтверджую викрадення німецького археолога і його колеги. Загін по боротьбі з викраденнями разом з жителями села та спецназ направлені рішенням головного інспектора поліції в південну частину штату Кадуна і працюють над порятунком викрадених», - сказав представник поліції штату Алію Усман.

    Повідомляється також, що двох жінок, які теж брали участь в експедиції, злочинці не чіпали. Вимоги викрадачів невідомі.

    Німецькі археологи працювали над вивченням останків цивілізації Нок.

    Як повідомляв «Главком», у Південному Судані офіційно оголосили про голод в країні

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