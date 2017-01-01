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    На Донеччині бойовики розстріляли четверо російських військових

    • Сьогодні, 13:18
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    Російські морпіхи
    Російські морпіхи

    Морпіхи РФ намагалися залишити передові позиції і перейти на підконтрольну силам АТО територію

    У ніч на суботу, 18 березня, на Донетчині були розстріляні чотири військовослужбовці 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти військ РФ, які намагалися залишити передові позиції і перейти на підконтрольну силам АТО територію. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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    «У ніч на 18 березня ц.р. чотири військовослужбовці 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК, скориставшись відсутністю офіцерів, зв’язали сержанта та намагались залишити передові позиції і перейти на підконтрольну силам АТО територію», - йдеться в повідомленні.

    Розвідка інформує, що спроба втечі була виявлена із сусіднього блокпосту противника, втікачі були розстріляні з озброєння бойової машини піхоти.

    Командування полку намагається приховати інформацію про цю подію від керівництва корпусу.

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