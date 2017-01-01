Прибічник проросійських бойовиків влаштував провокацію на Марші пам’яті Нємцова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік плюнув на світлину Бориса Нємцова та почав штовханину

На місці вбивства російського політика Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви сталася бійка. Як повідомляє телеканал Дождь, провокацію влаштував молодий чоловік з нашивкою проросійського батальйону «Восток».

Видання зазначає, що чоловік плюнув на фото Нємцова, після чого до нього підійшли кілька людей і попросили не робити цього, однак молодик відштовхнув їх, почавши хамити.

Через деякий час до нього підійшли поліцейські і перевірили документи. Весь цей час він вів себе агресивно.

Як відомо, Борис Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого 2015 року. У цій справі були затримані Заур Дадаєв, Шадід і Анзор Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Баха.

Опозиційного політика застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. За версією слідства, замовником і організатором злочину є колишній офіцер батальйону «Север» Руслан Мухудінов. Йому пред'явлено заочне звинувачення, з листопада 2015 року він перебуває в міжнародному розшуку.

Сьогодні «Марш пам'яті Бориса Нємцова» в Москві зібрав близько 10 тисяч чоловік.