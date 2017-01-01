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    Прибічник проросійських бойовиків влаштував провокацію на Марші пам’яті Нємцова

    • Сьогодні, 21:08
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    Чоловік плюнув на світлину Бориса Нємцова та почав штовханину

    На місці вбивства російського політика Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви сталася бійка. Як повідомляє телеканал Дождь, провокацію влаштував молодий чоловік з нашивкою проросійського батальйону «Восток».

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    Видання зазначає, що чоловік  плюнув на фото Нємцова, після чого до нього підійшли кілька людей і попросили не робити цього, однак молодик відштовхнув їх, почавши хамити.

    Через деякий час до нього підійшли поліцейські і перевірили документи. Весь цей час він вів себе агресивно.

    Як відомо, Борис Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого 2015 року. У цій справі були затримані Заур Дадаєв, Шадід і Анзор Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Баха.

    Опозиційного політика застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. За версією слідства, замовником і організатором злочину є колишній офіцер батальйону «Север» Руслан Мухудінов. Йому пред'явлено заочне звинувачення, з листопада 2015 року він перебуває в міжнародному розшуку.

    Сьогодні «Марш пам'яті Бориса Нємцова» в Москві зібрав близько 10 тисяч чоловік.

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