Прикордонник, якого знайшли мертвим на Луганщині, підірвався на невідомому пристрої

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Олег Слободян

Наразі триває слідство щодо загадкової смерті прикордонника

Військовослужбовець Луганського прикордонного загону, який учора був знайдений мертвим, підірвався на невідомому пристрої.

Про це сказав сьогодні на прес-конференції помічник голови Державної прикордонної служби – прес-секретар Олег Слободян.

«Вчора на Луганщині поблизу населеного пункту Троїцьке було знайдено тіло одного із військовослужбовців Луганського загону без ознак життя», - нагадав Слободян.

«Впродовж дня працювала оперативно-слідча група. Наразі можу лише сказати, що смерть наступила в результаті підриву на невідомому пристрої. Що це був за пристрій і що, власне кажучи, призвело до загибелі військовослужбовця, наразі триває слідство, тому остаточні висновки будуть зроблені за його результатами», - заявив Слободян.

Як повідомляв «Главком», вранці 22 лютого на Луганщині в одному з прикордонних підрозділів було виявлено відсутність військовослужбовця. Були організовані пошуки, в ході яких прикордонника виявили на узбіччі дороги без ознак життя.