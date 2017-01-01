За рік в Україні викрито 13 каналів торгівлі людьми

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Цього року зловмисники намагались залучити у сексіндустрію чотирьох українок

Минулого року співробітниками оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби у взаємодії з іншими правоохоронними органами припинено функціонування 11 каналів торгівлі людьми та виявилено вісім злочинних груп у складі 17 осіб. При цьому були затримані 12 осіб, які причетні до торгівлі людьми. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Крім того, розпочато 19 кримінальних проваджень за ст. 149 КК України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини».

Також у 2016 році судами винесено п'ять обвинувальних вироків стосовно п'ти осіб. В результаті, реальні строки ув’язнення отримали три особи. Всього було не допущено вивезення за кордон 27 потенційних жертв торгівлі людьми.

Найбільш поширеними видами торгівлі людьми є сексуальна експлуатація, канали якої частіше всього виявляються у напрямку РФ, Туреччини, ОАЕ, Китаю, країн ЄС. Також є досить поширеною трудова експлуатація, у т.ч. у вигляді жебрацтва. Це стосується РФ та країн ЄС.

У 2017 році вже припинено функціонування двох каналів торгівлі людьми. Ними до Китайської Народної Республіки та Туреччини намагались відправити чотирьох жінок для використання в сексіндустрії.

Нагадаємо, що сьогодні українські прикордонники зафіксували у так званій «гуманітарній колоні» РФ спеціалізований автомобіль РХБ захисту (війська радіаційного, хімічного і біологічного захисту).