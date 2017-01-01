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    Прикордонники викрили схему легалізації автівок, викрадених в Євросоюзі

    • Сьогодні, 06:13
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    Викрадені автівки переміщували до Молдови під виглядом транспортних засобів, зареєстрованих на території України

    Співробітники Держприкордонслужби України та Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова в рамках спільних міжнародних заходів викрили злочинну схему викрадення транспортних засобів у країнах Європейського Союзу.

    Про це повідомляє прес-служба МВС.

    «В результаті взаємодії оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління з представниками поліції Молдови на території суміжної країни викрито злочинне угруповання з числа молдавських громадян, яке спеціалізувалось на викраденні дорогих автомобілів», - йдеться у повідомленні.

    Як поінформували в МВС, викрадені автівки переміщували до Молдови під виглядом транспортних засобів, зареєстрованих на території України. Також проводилась заміна дійсних реєстраційних документів і номерних знаків за схемою «двійників», а саме – на реально існуючі в Україні автомобілі. І вже в подальшому дорогі авто надавались в оренду фізичним особам на території Молдови.

    За результатами спільних дій, на території Республіки Молдова ліквідовано міжнародну злочинну схему та вилучено чотири елітні автомобілі: «Range Rover» та три «BMW».

    Наразі призначена експертиза. Також проводяться заходи щодо встановлення членів злочинної групи з числа громадян України.

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