Прикордонники викрили схему легалізації автівок, викрадених в Євросоюзі

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Викрадені автівки переміщували до Молдови під виглядом транспортних засобів, зареєстрованих на території України

Співробітники Держприкордонслужби України та Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова в рамках спільних міжнародних заходів викрили злочинну схему викрадення транспортних засобів у країнах Європейського Союзу.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

«В результаті взаємодії оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління з представниками поліції Молдови на території суміжної країни викрито злочинне угруповання з числа молдавських громадян, яке спеціалізувалось на викраденні дорогих автомобілів», - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в МВС, викрадені автівки переміщували до Молдови під виглядом транспортних засобів, зареєстрованих на території України. Також проводилась заміна дійсних реєстраційних документів і номерних знаків за схемою «двійників», а саме – на реально існуючі в Україні автомобілі. І вже в подальшому дорогі авто надавались в оренду фізичним особам на території Молдови.

За результатами спільних дій, на території Республіки Молдова ліквідовано міжнародну злочинну схему та вилучено чотири елітні автомобілі: «Range Rover» та три «BMW».

Наразі призначена експертиза. Також проводяться заходи щодо встановлення членів злочинної групи з числа громадян України.