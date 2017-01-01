Приватбанк оцінив свої збитки в 135 млрд грн

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Приватбанк

Передбачається, що 2017 рік банк закінчить із прибутком

Націоналізований Приватбанк після формування резервів оцінює збитки в 135 млрд гривень. Про це на прес-конференції повідомив голова правління банку Олександр Шлапак.

«Банк після того, як сформував резерви, має збитки минулих періодів 135 млрд гривень. Астрономічна сума. Наше завдання - потроху робити роботу прибутковою», - сказав він.

Передбачається, що 2017 рік банк закінчить із прибутком.

Також Шлапак додав, що банк планує відкриття 63 нових відділень і дисклокацію 100 уже робочих. Також планується збільшити кількість POS-терміналів на 15% і видати кредити населенню на 5,3 млрд гривень.

Кредитний портфель у найближчий період планується збільшити на 10 млрд гривень (5 млрд гривень планується видати у вигляді кредитів МСБ, 5 млрд гривень - корпораціям).

Крім того, планується наростити близько 75% зарплатних проектів бюджетників у банку.