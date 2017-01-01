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    Приватбанк оцінив свої збитки в 135 млрд грн

    • Вчора, 14:15
    • Розсилка
    Приватбанк
    Приватбанк

    Передбачається, що 2017 рік банк закінчить із прибутком

    Націоналізований Приватбанк після формування резервів оцінює збитки в 135 млрд гривень. Про це на прес-конференції повідомив голова правління банку Олександр Шлапак.

    «Банк після того, як сформував резерви, має збитки минулих періодів 135 млрд гривень. Астрономічна сума. Наше завдання - потроху робити роботу прибутковою», - сказав він.

    Передбачається, що 2017 рік банк закінчить із прибутком.

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    Також Шлапак додав, що банк планує відкриття 63 нових відділень і дисклокацію 100 уже робочих. Також планується збільшити кількість POS-терміналів на 15% і видати кредити населенню на 5,3 млрд гривень.

    Кредитний портфель у найближчий період планується збільшити на 10 млрд гривень (5 млрд гривень планується видати у вигляді кредитів МСБ, 5 млрд гривень - корпораціям).

    Крім того, планується наростити близько 75% зарплатних проектів бюджетників у банку.

    Джерело: Українські новини
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