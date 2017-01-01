У Приватбанку спростовують чутки про арешт коррахунків

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Приватбанк

Керівництво банку скаржиться на експертів, які вводять в оману людей

Міжнародне право виключає практику арештів кореспондентських рахунків банків.

Про це заявив перший заступник голови правління «Приватбанку» Олександр Дубровін, коментуючи відповідні заяви фінансових експертів у ЗМІ.

«В балансі націоналізованого «Приватбанку» немає зобов'язань перед власниками єврооблігацій, а рішення про проведення процедури націоналізації банку та механізмів його капіталізації приймалося виключно Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Національним банком України», - наголосив Дубровін.

Він підтвердив, що до банку у власників євробондів дійсно є претензії, але про арешт коррахунків не йдеться.

«Суть претензій власників євробондів стосуються відновлення прав власників таких паперів, і не означають автоматичного накладення обмежень на будь-які рахунки або активи «Приватбанку». На жаль, численні фінансові «експерти», які публічно обговорюють банк та процеси в банківській системі, погано розбираються в предметі обговорення», - заявив банкір.

За його словами, практика застосування міжнародного права по відношенню до банків не передбачає такої форми забезпечення позову як накладення арешту на кореспондентські або будь-які інші рахунки комерційного банку і тим більше його клієнтів.

«Загальноприйнятою практикою міжнародних судів є зобов'язання щодо депонування на спеціальному рахунку коштів під майбутнє рішення суду по суті позову», - підкреслюється в повідомленні прес-служби банку.