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    У Приватбанку спростовують чутки про арешт коррахунків

    • Сьогодні, 09:19
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    Приватбанк
    Приватбанк

    Керівництво банку скаржиться на експертів, які вводять в оману людей

    Міжнародне право виключає практику арештів кореспондентських рахунків банків.

    Про це заявив перший заступник голови правління «Приватбанку» Олександр Дубровін, коментуючи відповідні заяви фінансових експертів у ЗМІ.

    «В балансі націоналізованого «Приватбанку» немає зобов'язань перед власниками єврооблігацій, а рішення про проведення процедури націоналізації банку та механізмів його капіталізації приймалося виключно Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Національним банком України», - наголосив Дубровін.

    Він підтвердив, що до банку у власників євробондів дійсно є претензії, але про арешт коррахунків не йдеться.

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    «Суть претензій власників євробондів стосуються відновлення прав власників таких паперів, і не означають автоматичного накладення обмежень на будь-які рахунки або активи «Приватбанку». На жаль, численні фінансові «експерти», які публічно обговорюють банк та процеси в банківській системі, погано розбираються в предметі обговорення», - заявив банкір.

    За його словами, практика застосування міжнародного права по відношенню до банків не передбачає такої форми забезпечення позову як накладення арешту на кореспондентські або будь-які інші рахунки комерційного банку і тим більше його клієнтів.

    «Загальноприйнятою практикою міжнародних судів є зобов'язання щодо депонування на спеціальному рахунку коштів під майбутнє рішення суду по суті позову», - підкреслюється в повідомленні прес-служби банку.

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