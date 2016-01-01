Прийнятий бюджет-2017 нагадав Медведчуку «записки на полях»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Держбюджет на 2017 рік

Медведчук назвав головний фінансовий документ країни «бюджетом знищення»

Основний фінансовий кошторис країни приймали в найкращих традиціях «реформ»: наспіх, наосліп, з порушенням практично всіх регламентних норм, переслідуючи головну мету – виконати вимоги МВФ. Про це пише лідер «Українського вибору» Віктор Медведчук.

«В результаті державний бюджет, за яким українці мають жити весь наступний рік – платити податки, отримувати зарплати, пенсії, стипендії та інше, – найбільше схожий на «записки на полях» (як тут не згадати нетлінну мініатюру Володимира Винокура: «Тут граємо, тут не граємо, тут масна пляма – рибу загортали...»)», – зазначив Медведчук.

Він звернув увагу на той факт, що під час нічних бдінь навіть ті депутати, які не з чуток знають про бюджетні інтриги Яценюка, згадували екс-прем'єра з ностальгією: мовляв, у того бюджет «хоча б створював враження товстого гросбуха».

«Прийнятий бюджет-2017 – роздані похапцем жалюгідні 15–20 сторінок, які навіть представники коаліції назвали «порожнім папірцем», – абсолютно нереалістичний і незбалансований, його «автори» так і не спромоглися пояснити, звідки візьмуться гроші на підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн», – обурюється лідер «Українського вибору».

Оскільки законопроект про бюджет не відповідав цілому переліку законодавчих норм, зазначив Медведчук, депутатам довелося поспіхом вносити зміни і до Бюджетного кодексу. В результаті навіть народні обранці залишилися в невіданні, за що саме вони проголосували.

«З цієї причини вкрай складно проаналізувати ухвалений документ. Але перші висновки зробити можна: прикриваючись гаслом «Даєш децентралізацію всієї країни!», Гройсман і Ко переклали на плечі місцевих громад більшу частину бюджетних витрат з фінансування шкіл і ПТУ (крім зарплат), санаторіїв для дітей і для хворих на туберкульоз. Компенсації за пільговий проїзд та послуги зв'язку тепер ляжуть непосильним тягарем на місцеві бюджети. Як і утримання дитсадків, закладів культури, як і витрати на оплату комунальних послуг для медичних закладів у регіонах», – пояснив Медведчук.

За його словами, вносячи дану норму, уряд порушив ст. 142 Конституції України, згідно з якою «держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою».

«Можна резюмувати: «бюджетіада» минула в найгірших традиціях, закладених ще при урядах Яценюка. На виході повноцінного, зваженого кошторису країна, звичайно, так і не отримала. Власне, «бюджету розвитку» Україна не бачила протягом останніх 12 років, з часів приходу до влади «помаранчевої» команди. Але якщо в останні роки влада надала громадянам «бюджет проїдання», то вночі було прийнято без перебільшення «бюджет знищення», – робить висновок лідер «Українського вибору».